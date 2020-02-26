Демонстрация полнометражного документального фильма о Ходжалы в Европе

Сегодня на шведском Общественном телевидении (Öppne Kanalen) состоится показ фильма литовских кинематографистов «Бесконечный коридор», посвященного Ходжалинской трагедии. Об этом мы побеседовали с Рагимом Садыгбейли, руководителем скандинавского бюро Бакинского Пресс-клуба, главным продюсером телепрограммы “Azərbaycan TV” на Öppne Kanalen.

— Широкая осведомленность европейского сообщества о Ходжалинской трагедии имеет большое значение как с точки зрения информирования о преступлениях, совершенных армянскими вооруженными силами в Карабахе, так и с точки зрения освещения оккупации Карабаха в целом. В этом фильме продюссера Александраса Брокаса два журналиста — литовец Ричардас Лапайтис и россиянка Виктория Ивлева приезжают в Азербайджан чтобы узнать, что случилось с людьми, с большим трудом выжившими во время событий в Ходжалы в феврале 1992 года. Их сопровождает местный журналист Шахин Гаджиев. В фильме нет актерской игры, постановочных сцен, все сцены являются реальными, частично использованы архивные материалы. Впервые он был продемонстрирован в Лондоне в 2014 году. Фильм получил множество наград, в том числе престижную премию BAFTA Британской Академии Кино и Телевизионного Иискусства.

— А как вы получили права на его показ?

— Мы обратились к создателям фильма. Мы благодарим продюссера Александраса Брокаса от имени наших организаций и народа Азербайджана за предоставленное право демонстрации этой картины без каких-либо условий. Если не ошибаюсь, это первый такой фильм на телевизионном пространстве Европы. Полнометражный 52-минутный документальный фильм выйдет в эфир на английском языке в прайм-тайм — в 21.30 по шведскому времени. Закадровый текст читает знаменитый английский актер, лауреат премии «Оскар» Джереми Айронс. В одной только Швеции этот фильм смогут посмотреть 700 тысяч семей. Однако его можно посмотреть и в других странах, в том числе в Азербайджане, по этому линку, поскольку передачи Öppne kanalen транслируются через спутниковое, кабельное вещание, а также онлайн через социальные сети — в реальном времени.

Пресс Клуб