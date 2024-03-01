В Баку состоялась презентация документального фильма «ФК «Карабах» — 30 сезонов на выезде».

Как сообщает Report, в церемонии презентации фильма о футбольном клубе «Карабах», которая состоялась в Центре Гейдара Алиева, приняли участие помощник президента Анар Алакбаров, министр культуры Адиль Керимли, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева, представители спорта и культуры страны.

Фильм рассказывает о богатой истории футбольного клуба «Карабах», о его достижениях как в период СССР, так и в современных реалиях.

В фильм также включены материалы и мнения иностранных журналистов о стадионе «Имарет» и его роли в жизни клуба.

Картина затрагивает тему судьбы стадиона после оккупации Агдама армянскими вооруженными формированиями, о деятельности в клубе национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова.

Отметим, что фильм, являющийся совместным проектом Министерства культуры, «Салнамефильм» и «Азербайджанфильм», состоит из четырех частей.