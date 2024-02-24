Состоялись показ и общественные обсуждения художественно-документального фильма «13» о судьбах пропавших без вести в Ходжалы.

Как сообщает АПА, в презентации приняли участие родственники пропавших без вести в Ходжалы.

Автор фильма, председатель Общественного объединения поддержки пропаганды национальных ценностей «Объектив» Мубариз Аскеров сказал журналистам, что художественный документальный фильм «13», созданный ОО при финансовой поддержке Агентства поддержки неправительственных организаций, повествует о невыясненных судьбах 13 человек, погибших в Ходжалы:

«Режиссер фильма Эльчин Эльханлы, продюсер Хайям Абдулла, оператор Ахмед Барасов. В съемках приняли участие десятки актеров, которые разыгрывали различные сцены. Фильм проливает свет на события, произошедшие в феврале 1992 года в Ходжалы. В фильме показаны и выжившие очевидцы тех событий».

По словам автора, бюджет фильма, созданного за 6 месяцев, составил 60 тысяч манатов.

Заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов сообщил, что на освобожденных от оккупации территориях на сегодняшний день обнаружено 13 массовых захоронений.

Он отметил , что после освобождения наших земель от оккупации в Государственную комиссию поступают новые обращения в связи с пропавшими без вести.

«В результате число пропавших без вести во время Ходжалинского геноцида достигло 196 человек. На освобожденных от оккупации территориях 21 февраля было обнаружено 13-е по счету массовое захоронение. Мы будем прилагать все усилия, судьба каждого пропавшего без вести будет выяснена», — сказал он.