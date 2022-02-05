Парламентские оппозиционные фракции «Армения» (Роберт Кочарян) и «Честь имею» (Серж Саргсян) не выдвинут кандидата на пост президента Армении и не станут участвовать в выборах. Об этом говорится в распространенном в пятницу их совместном заявлении.

«Мы обсудили целесообразность выдвижения кандидата, но в сложившейся ситуации считаем неприемлемым и неправильным даже косвенное участие и легитимацию этих выборов. Фракции «Армения» и «Честь имею» приняли решение никоим образом не участвовать в президентских выборах», — заявили они.

Результатом консолидированного решения основной части армянской оппозиции очевидно станет беспрепятственное утверждение в роли президента того, кого выдвигает действующая власть. Напомним, правящая в Армении партия «Гражданский договор» выдвинула на пост президента кандидатуру министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна.

Но что вообще значит это решение оппозиции? Что они хотят продемонстрировать этим бойкотом? Быть может планируют добиться чего-то таким образом?

На эти вопросы # согласились ответить известные эксперты.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Давайте начнем с того, что сами личности и силы, которые стоят за Саргсяном и Кочаряном, не имеют в Армении никаких политических перспектив на данный момент. Общество может быть недовольно Пашиняном, но оно в гневе по отношению к Роберту и Сержу. Поэтому, выставлять кандидата — просто лишний раз получить минимальную поддержку.

Кроме того, они пытаются демонстрировать, что все процессы в стране при нынешней власти не имеют легитимности. Но в реальности легитимности не имеют их потуги участия в политической жизни. Пока что это так. Думаю, если армянский народ захочет выбрать новое руководство, это случится тогда, когда ему будет предложена альтернатива.

Эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Здесь все ответы, что называется, лежат на поверхности. Если бы оппозиция имела хоть малейший шанс на успех, то она конечно выдвинула бы собственного кандидата на пост президента. Но эти люди понимают, что никаких шансов у них нет, поэтому и выдвигать кандидата, заведомо зная о провале, они не хотят.

Более того, они не хотят вызвать и подтрунивания, злословия со стороны противоположного лагеря – мол, вы лузеры, неудачники, и всякий раз как вы участвуете в выборах, неважно каких, вас всегда ожидает участь проигравших. Чтобы не закреплять за собой такое реноме, вечно проигрывающих, они и предприняли такой шаг.

Обставили они это решение, конечно, как обычно, в лучших артистических традициях. Как какой-то демарш. Хотя кому он нужен в условиях, когда все понимают, что они и так проиграют? Но вот они решили так театрализовано подойти к этому вопросу. Вообще, эти нынешние оппозиционеры из числа бывших власть предержащих и все годы правления страной актерствовали, играли какую-то роль. Сейчас, уже находясь в оппозиции, вновь исполняют какую-то роль. И чем больше у них масок и ролей, тем больше в них разочаровывается значительная часть населения Армении.

Поэтому я думаю, что такой их демарш на уровне постановки сельского клуба, видимо, характеризует политическую сущность этих людей — они и играть-то нормально не умеют. И проигрывать не умеют. Вот всё, что можно сказать про них, и про их участие в выборах.