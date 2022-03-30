Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Михаил Делягин заявил, что не призывал ни к каким бомбардировкам Азербайджана.

«Ни к каким бомбардировкам Азербайджана, ни к обычным, ни тем более к ядерным, я не призывал», — написал политик в своем Telegram-канале в среду. При этом парламентарий полагает, что сообщение об объявлении его Генеральной прокуратурой Азербайджана в международный розыск «является фейком или журналистской ошибкой».

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана сообщила, что ведомство объявило в международный розыск Делягина и возбудило против него уголовное дело по статьям 101.2 («Открытые призывы к развязыванию агрессивной войны»), 214.2.3 («Терроризм с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия»), 283.2.1 и 283.2.2 («Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды») Уголовного кодекса республики.