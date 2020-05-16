Дело вовсе не в Кямиле Зейналлы…

Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин вовсе неспроста сказал, что важнейшим из искусств является кино. В нем, в кино, он увидел огромный потенциал для формирования нужного общественного мнения. В те времена, замечу, не было телевидения и интернета. А именно они сейчас выполняют ту функцию, которую отрядил кино Владимир Ильич. Вот именно о том, как протекает борьба за умы и сердца граждан Азербайджана, я и хочу сегодня поговорить. Появился, так сказать, информационный повод.

На днях решением Наримановского районного суда фитнес-тренер Кямиль Зейналлы был арестован на 10 суток. Об этом Oxu.Az заявил Расим Гараев, являющийся помощником К.Зейналлы, оказывающего финансовую помощь нуждающимся лицам в карантинный период. Он поделился подробностями ареста спортсмена: «К.Зейналлы арестовали в связи с нарушениями правил карантинного режима. 5-6 дней назад он поехал в Уджарский район с целью оказания финансовой помощи нуждающимся, а затем в Физули. В связи с тем, что жителям Баку запрещено выезжать в регионы, ему заявили, что он нарушил правила карантина».

То есть, судя по данному сообщению, формальный повод для ареста К.Зейналлы все же был. Действительно, именно за нарушение правил карантинного режима задерживаются, штрафуются и даже арестовываются граждане республики. В том числе и те, кто каким-то волшебным образом стал обладателем корочки журналиста, в реальности таковым не являясь. Но именно новость об аресте К.Зейналлы вызвала негативный резонанс в обществе. И тому есть простое и логичное объяснение.

Ведь, задержанный выступал не в роли фитнес-тренера, а в роли человека, оказывающего помощь нуждающимся лицам в карантинный период. Ролики с отчетами о его поездках в различные регионы республики, где он раздавал неимущим не только продуктовые наборы, но и одежду и обувь, просмотрели сотни тысяч человек. И все увидели, что есть иной Азербайджан, кардинально отличающийся от парадно-отчетного. В реальном Азербайджане, оказывается, люди живут в условиях нищеты и под угрозой обвала каким-то чудом скроенных домиков.

То есть, по сути, мы имеем ситуацию, аналогичную той, когда лишь благодаря объявлению о выделении со стороны государства единовременной финансовой помощи в размере 190 манатов, стало ясно, что безработных в Азербайджане гораздо больше ранее озвучивавшихся 5%. Кто виноват в этом подлоге, каковы его реальные масштабы и понесет ли кто-то за это наказание — тема отдельной статьи. Речь ныне идет о том, что выявилось. А выявилось, что отечественные чиновники склонны приукрашивать действительность.

И им, естественно, не могло нравиться то, что показывал в своих, размещенных в соцсетях видео, К.Зейналлы. Особенно, главам тех районов страны, в которых побывал этот фитнес-тренер и благотворитель. Ведь, все же видят, что уже начались аресты глав исполнительной власти по всей республике. В ходе которых выявились факты невероятной коррумпированности, к примеру, главы ИВ Имишлинского района Вильяма Гаджиева. Который только в своем кабинете складировал суммы в миллионы долларов и евро. Есть гарантия, что такого рода заначка не имеется у иных, особенно долго уже сидящих в своих креслах, глав ИВ? Я бы такой гарантии не дал. Особенно, в свете сюжетов, показанных К.Зейналлы.

И вот тут происходит интересное событие. Кямиля задерживают на 10 суток. Естественно, сразу рождается вопрос — кому это выгодно? Прямая логика говорит о том, что это выгодно тем, кто был против демонстрации реальных проблем нашей страны и ее граждан. И тут, нужно понимать особенности национального мышления, рядовому азербайджанцу проще и привычнее убедить себя в том, что арест К.Зейналлы заказан руководством страны, а не являет собой пример перестраховки со стороны определенных проворовавшихся чиновников или исполнительных и верных букве закона людей в погонах. В реальности же это, конечно же, не так. Но, поди и докажи это! Не получится. Особенно, с учетом того, как эту тему ринулась раскручивать оппозиция и попросту любители хайпа.

И вот тут мы и приходим к неутешительному, для работающих над пиаром власти, выводу. Налицо проблема с кадрами и с умением просчитывать последствия тех или иных шагов. Объясняю. Я глубоко убежден в том, что К.Зейналлы, будучи действительно сострадательным и ответственным гражданином, использовал тему оказания помощи неимущим гражданам республики, в том числе, и для самопиара, для еще большей раскрутки своих страниц в социальных сетях. Это, особо подчеркиваю, нисколько не умаляет его действий в роли благотворителя, но помогает увидеть картину в полный рост.

Еще один штрих к ней. На днях ряд отечественных СМИ распространил информацию о том, что руководство телеканала «Lider» поручило работникам данного СМИ написать заявление о трехмесячном отпуске за свой счет. Указывается, что сотрудники телеканала были вынуждены выполнить это указание. В итоге, в неоплачиваемый отпуск были отправлены десятки людей, только небольшая часть технического персонала осталась на рабочем месте. Стала ли эта новость, касающаяся судьбы десятков людей, столь же обсуждаемой, как арест К.Зейналлы на 10 суток? Нет, не стала. И тому есть объяснение.

Данный телеканал имеет в Фейсбук почти на 20.000 меньше подписчиков, чем тренер по фитнесу и благотворитель. Вдумайтесь в смысл этой информации! Есть телеканал, который на протяжении многих лет получал миллионы манатов, у которого был режим наибольшего благоприятствования и большой штат сотрудников. И есть К.Зейналлы, который не является журналистом, у которого нет штата и кучи оборудования, у которого нет и не было многомиллионного бюджета. А ведь я еще не привел цифры его Инстаграмма. Там аж 870.000 подписчиков. Как видим, К.Зейналлы смотрят, как минимум в социальных сетях, в интернете, больше, чем телеканал «Lider», закрытия которого никто, по большому счету, не заметит. А вот арест К.Зейналлы заметили все. В том числе и потому, что ему верят больше, чем телеканалу «Lider». И не только ему, у подавляющего большинства отечественных телеканалов проблема такого же рода. Их смотрят мало, а доверяют информации, новостям на них, еще меньше. Почему? Потому, что таковы «правила игры». Согласно им, ни один отечественный телеканал не мог бы показать того, что демонстрировал К.Зейналлы. И доверяют не только ему.

Зайдите в Ютуб и вы увидите, что AzadliqRadiosu имеет 521.000 подписчиков, «Азербайджан сааты» Ганимата Захида имеет 183.000 подписчиков, а OSMANQIZI TV- 190.000 подписчиков. Для сравнения, REAL TV имеет 55.000 подписчиков, а AZTV- 67.2000 подписчиков. То есть, два самых мощных пропагандистских телеканала , с их огромными бюджетами, невероятно высокими зарплатами руководства и большими штатами, как говорят в футболе, «в сухую» и с разгромным счетом, проиграли борьбу за сердца и умы зрителей в Ютуб оппозиционерам. О чем это говорит? О том, что вовсе не на тех сделана ставка в информационной схватке за зрителя, а шире, гражданина.

А еще о том, что давно пора менять правила игры. Отечественные телеканалы, особенно именующиеся независимыми, в реальности должны обрести свободу и независимость. Они должны показывать реальный Азербайджан, со всеми его проблемами и бедами, а не давать парадные сюжеты. Они должны реализовывать максимум социальных проектов. Они должны стать реальным голосом, трибуной народа, Тогда и появится к ним массовое доверие. А за ним и массовый рост числа подписчиков в интернете, смотрящих «по ящику». Кто будет смотреть и слушать Ганимата Захида или Севиндж Османгызы, если о коррупции, о чиновничьем беспределе, с которыми в стране реально начата борьба, будут честно и регулярно рассказывать все отечественные телеканалы? Героями в глазах общественности, убежден, станут не столько К.Зейналлы, а профессиональные журналисты отечественных телеканалов, которым дадут карт-бланш. И тогда, и это также очень важно, у руководства Азербайджана будет перед глазами реальная картина происходящего в стране. Оно в этом, я уверен, крайне заинтересовано.