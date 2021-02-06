«Дело не в Босфорском университете, но вы все еще не понимаете»

Вот уже второй месяц как не утихают протесты в Университете Богазичи (Босфорский университет) в Стамбуле, вызванные распоряжением президента Реджепа Тайипа Эрдогана в начале года о назначении лояльного правительству академика Мелиха Булу, имеющего научную докторскую степень в области делового администрирования, и до назначения Эрдогана занимающего должность ректора стамбульского университета Haliç, ректором самого престижного университета крупнейшего турецкого мегаполиса.

Преподавательский состав Босфорского университета выступил с заявлением протеста, в котором обвинил власти в стремлении политизировать турецкие университеты и ограничить академическую свободу. Процитируем заявление: «На должность ректора был назначен научный сотрудник, не имеющий отношения к сообществу Босфорского университета. Это практика не использовалась со времени военного надзора 1980-х. Это еще один пример множества продолжающихся с 2016 года антидемократических практик, нацеленных на уничтожение системы избрания ректоров. Мы не приемлем такого откровенного нарушения академических свобод и научной автономии, а также демократических ценностей университета.

Отметим, что назначенный ректор в 2015 году баллотировался в качестве кандидата в депутаты от Партии справедливости и развития (ПСР) в Стамбуле на парламентских выборах 2015 года, и именно его принадлежность к партии вызвала негодование студентов и преподавателей Босфорского университета.

Студенты и преподаватели указанного вуза уже несколько недель протестуют против назначения и требуют отставки Булу и разрешения на избрание руководителя из преподавательского состава университета.

Но не о правомерности назначения ректора и праве профессорско-преподавательско-студенческого состава означенного вуза на протесты пойдет речь. Заглянем на проблему глубже.

С самого начала протестов не случайно протестующих поддержал председатель стамбульской организации оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кянан Кафтанчиоглу (Canan Kaftancıolu), который, как пишет турецкое издание Yenisafak, умело воспользовался ситуацией с введением в их ряды членов маргинальных левых группировок. Как оказалось, большинство протестующих не имеют отношения к Босфорскому университету. Не случайно, требующие отставки ректора студенты, получившие отказ руководства университета на создание ЛГБТ-клуба, вывесили на здании университета изображение с радужным флагом ЛГБТ-сообщества и священной для мусульман святыни Кааба в Мекке. Что не могло не вызвать неприятия и возмущения общественности и соответствующих действий со стороны сил правопорядка, а также реакции президента Эрдогана, который обвинил представителей ЛГБТ-движения в вандализме, попирающих и «не разделяющих национальные и моральные ценности нашей страны». «Вы студенты или террористы, которые пытаются ворваться в кабинет ректора и занять его?», — недоумевал турецкий лидер, обращаясь к участникам акций протеста.

Многие турецкие эксперты считают процессы вокруг назначения ректора в Босфорский университет в сложившейся сложной геополитической ситуации и напряженных отношений Турции с определенными вешними силами лишь поводом для начала массовых антиправительственных выступлений, подобных тем, которые прокатились по Турции в 2013 году, когда поводом стали планы правительства по строительству парка Гези, примыкающего к главной площади Стамбула Таксим.

Как пишет публицист Хасан Озтюрк (Hasan Öztürk) в турецком издании Yenisafak, фактически, воспользовавшись конкретным поводом, определенные силы в стране готовят очередную большую провокацию, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию.

На прошлой неделе группа членов ЛГБТ+ проявила неуважение к священной Каабе, что вызвало закономерное неприятие и возмущение студентов, более того виновники этого вопиющего акта были подвержены остракизму и занесены «в черный список» как студентами, так и преподавателями.

И все же после этой провокации команды ЛГБТ+ и последовавших тому арестов члены академического «политбюро» университета и «бунтарское меньшинство» усилили протесты. По некоторым данным, утверждает Озтюрк, деятельность «политбюро» координирует профессор Айше Бура Кавала (Ayşe Bura Kavala) — жена находящегося под арестом Османа Кавалы (Osman Kavala) по прозвищу «Золотой Сорос» (Kızıl Soros).

Привлекает внимание лозунг «Дело не в Босфорском университете, вы все еще не понимаете» демонстрантов в Анкаре, которые поддержали студентов Босфорского университета. Этот баннер напрямую соотносится с провокациями в Гези: тогда беглый Мехмет Али Алабора (Mehmet Ali Alabora) поделился постом, в котором говорилось: «Дело не в деревьях, вы все еще не понимаете». И действительно, хотя провокация в Гези началась как протест против вырубки нескольких деревьев и пересаживания их на другую территорию, позже появились требования — «не стройте Третий мост, Третий аэропорт и Евразийский тоннель. Правительство – в отставку».

Вот и сейчас, протесты в Босфорском университете, начавшиеся якобы с несогласия назначением ректора, теперь вылились в что-то большее — «Дело не в Босфорском университете, но вы все еще не понимаете».

«Посмотрите, что сказал один из протестующих в заявлении, которое он зачитал со своего телефона: Избранные мэры находятся под арестом. Десятки представителей ЛГБТ+ подвергаются насилию. Запрещены протесты. Мы всегда на стороне тех, кто борется. Мы будем сопротивляться, не склоним колени, несмотря на задержания, аресты, давление», — обращает внимание Озтюрк.

И действительно, протесты в Босфорском университете вышли далеко за рамки вопроса с назначением ректора. «Вы заметили, что происходят манипуляции в СМИ с утверждением о применении полицейскими якобы чрезмерного насилия? Как и ложь беглеца Джана Дюндара (Can Dündar) во время провокации в Гези, который придумал ложь о том, что «полицейский вертолет стреляет по молодым людям». На этот же раз информационный орган CHP — Halk TV распространяет ложь о том, что якобы «полиция распыляет слезоточивый газ на демонстрантов, владельцев магазинов и гражданских лиц с близкого расстояния», — пишет Озтюрк.

А ведь сегодня уже турецкая полиция не та, что была в период провокаций в Гези. «Нет теперь в органах полиции полицейских, присягнувших FETO, которые тогда сжигали палатки и применяли чрезмерную силу для дальнейшего усиления противостояния с гражданским населением. Нет никого, кто бы умышленно повышал степень насилия. Однако среди «студентов» есть лица, связанные с террористическими организациями. И несмотря на провокационные публикации, истина была установлена полицией буквально в течении нескольких часов. И даже неприемлемое заявление Госдепартамента США на турецком языке указывает на то, откуда тянутся руки к протестам «студентов». Но сегодня Турция не та, что была до попытки переворота и агрессии в 2016 году. Вместе с тем, вызывает беспокойство, что согласно исследованию, проведенному Оксфордским университетом в 37 странах, Турция оказалась страной, в которой дезинформация и вводящие в заблуждение новостные темы составляют 49 процентов! И этот факт требует особого внимания», — резюмирует он.