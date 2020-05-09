Давка в очередях за долларами – банки ввели временной лимит на продажу валюты

Коммерческие банки ввели временные лимиты на продажу долларов, ограничив таким образом реализацию валюты. Время, предназначенное для покупки долларов, банки сократили до 13.00 – 14. 00, создавая тем самым очереди у входа в филиалы. После этого срока людей просят разойтись, чтобы на следующий день все началось сначала.

На этом фоне в столице наблюдается активизация уличных спекулянтов, часто торгующих валютой в непосредственной близости от филиалов банков. Что в целом понятно, поскольку в ожидании девальвации граждане стремятся избавиться от имеющихся на руках манатов, а банки используют любые способы, чтобы хоть как-то сократить реализацию долларов по установленному Центробанком текущему курсу.

По версии специалистов, действия финансовых структур вызваны дефицитом долларов – Центральный банк не продает им доллары в требуемом количестве по установленному самим же курсу. Таким образом главный банк избегает расходования своих резервов, но пока удерживает курс маната к доллару на прежней отметке. Результат не совсем понятный, скажем прямо – абсурдный.

Уже в первых числах мая участились жалобы граждан на сложности, сопряженные с покупкой долларов, вызванные ограничением времени реализации инвалюты в банках. Банки не только сократили продажи парой часов в день, но даже в установленное время стараются допустить к кассам как можно меньше посетителей, растягивая время обслуживания и создавая давку на входе. При этом банки ликвидировали столпотворение людей непосредственно в своих помещениях и перенесли очереди на улицы. Стоящие у входа сотрудники финансовых структур пропускают внутрь по одному – два человека, требуя надеть маску.

Чтобы убедиться в правдивости жалоб, корреспондент # обошел филиалы ряда коммерческих баков. В Nikoyl bank, Bank Respublika, Bank of Baku, Unibank нам сообщили, что продажа долларов в этих банках ограничена до 13.00, местами, реже, 14.00 часов. В бакихановском филиале Unibank выстроилась живая очередь желающих обменять манаты на доллары. По наблюдениям нашего корреспондента, за истекшие 20 минут в этой очереди был обслужен лишь один покупатель валюты, которому пришлось не только предъявить паспорт, но и заполнить анкету из множества пунктов, расходуя на это драгоценное время. Параллельно этому томились в ожидании окончания этого действа клиенты у входа банка, к слову, пожертвовавшего Фонду борьбы с коронавирусом аж 220 тыс. манатов.

Посетителям непонятно, для чего при таком отношении к клиентам у входящих требуют наличие маски? Если это нужно из соображений безопасности, как объяснить искусственно создаваемые длинные живые очереди и давку перед входом в помещение банков? Значит ли это, что вирус не передается в толпе на улице, но приступает к атаке непосредственно в помещении банка? И потом, если в банках озабочены здоровьем клиентов, именно ограничение времени продаж валюты создает скопление людей на входе. Ведь если банки руководствуются целью соблюсти правила карантина и не допустить распространение вируса, им следовало оперативно обслужить покупателей валюты и сделать все возможное во избежание столпотворения клиентов. На худой конец, достаточно было не вводить ограничений на продажу долларов.

Стоит ли объяснять, что при нормальном графике не было бы очередей, а граждане приобретали бы доллары свободно, в течение всего рабочего дня. Причины сложившейся ситуации опрошенные нами экономисты объясняют дефицитом долларов в банках и нежеланием финансовых структур, а также самого регулятора продавать валюту по установленному курсу.