Александр Лукашенко поставил под сомнение сделанные накануне заявления министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о выводе российских войск с белорусской территории после 20 февраля, когда завершатся учения «Союзная решимость».

По словам Лукашенко, который посетил в четверг полигон, где проходят учения, в пятницу он отправится в Москву и там с президентом России Владимиром Путиным обсудит дальнейшие действия совместной группировки войск.

«Как мы примем завтра решение, так и будет. Примем решение — выведем за сутки. Примем решение месяц — будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь Вооруженные Силы», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

При этом Макей накануне говорил, что после завершения учений в Беларуси не останется ни одного российского военного и ни одной единицы российской техники.