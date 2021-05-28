25 мая 2021 года на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров было принято решение об отмене обязанности носить маску на открытом воздухе, о возобновлении работы Бакинского метро, а также об открытии крупных торговых центров, пляжей, спортивно-оздоровительных учреждений и мечетей.

23 мая 2020 года в # была опубликована статья под названием «Ай-да на пляж! За коронавирусом?!». В статье были приведены высказывания тогдашнего главного инфекциониста Азербайджана Джалала Исаева о том, что коронавирус может попасть в канализационную систему вместе с человеческими экскрементами.

«При попадании в морскую воду этот вирус может продержаться около трех часов, но после исчезнет под воздействием морской воды», — сказал главный инфекционист.

Отметим, что почти каждый день в полицейских сводках сообщается о выявлении и задержании в общественных местах людей больных COVİD-19, так как это создает угрозу распространения этой болезни.

После открытия пляжей, никто не может дать гарантию, что больные коронавирусом не посетят пляж. И никто не может гарантировать то, что после их купания в море вирусы не попадут в организмы здоровых людей.

Мы решили выяснить, существует ли опасность увеличения случаев заражения коронавирусом после открытия пляжей. Нас также интересовал следующий вопрос: «Принимаются ли какие – либо меры для предотвращения увеличения случаев заражения?

Для получения ответа мы обратились к главному инфекционисту города Баку Гюльнаре Бабаевой.

«Опасность распространения коронавируса во время купания в морской воде, конечно, существует. Но если принимается решение об открытии пляжей, то, наверное, будут приняты и меры по предотвращению распространения коронавируса», — заявила нам Гюльнара Бабаева.

Она предложила нам обратиться в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB.

«Эта организация проверяет медицинское состояние пляжей», — сказала нам главный инфекционист Баку.

Однако глава пресс- службы TƏBİB Эльнара Бахыш опровергла высказывания Гюльнары Бабаевой. «Мы не занимаемся проверками. Мы регулируем работу больниц», — сказала нам пресс- секретарь.

Тогда мы обратились в Управление городского хозяйства, в ведение которого находятся бакинские пляжи. «Вопросы медицины нас не касаются. Мы следим лишь за чистотой пляжей. Кто отвечает за борьбу с коронавирусом, нам не известно», — заявили нам сотрудники управления.

Ежегодно во время пляжного сезона Республиканский центр гигиены и эпидемиологии совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проводит на пляжах Баку, Сумгаита, Апшерона и других районов Азербайджана мониторинги для определения микробиологических параметров морской воды.

Мы решили выяснить, будет ли проверяться наличие в морской воде вируса COVİD-19 во время проведения этих мониторингов,

Для получения ответа мы обратились к заведующему санитарно – гигиеническим отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддину Кязымову. «Мы уже начали проводить мониторинги. Но, мы не занимаемся коронавирусом. Мы лишь проверяем наличие в воде кишечных палочек и химических отложений», — сказал нам заведующий отделом.

Одним словом, ничего удивительного с учетом азербайджанских реалий не происходит. Открываются пляжи, и среди толпы, ринувшихся получить очередную порцию витамина Д, естественно, будут и больные коронавирусом, многие из которых, наверное, и не догадываются, что они больны или носители. А проверять на наличие в воде вируса коронавируса никто, подчеркиваем, НИКТО, никакая госструктура не будет. А потом, в начале сентября, когда Оперативный штаб из-за увеличения численности заболевших пойдет на очередное ужесточение карантинных мер, многие госструктуры будут рапортовать: мы свою работу выполнили, а виноват – народ…