В Киеве минувшей ночью в результате российского ракетного удара пострадали 12 человек.

Среди пострадавших — ребенок. Эвакуировано 79 человек. На местах работают спасатели, полицейские, психологи, отметили в ГСЧС Украины.

Указывается, что все пожары в столице ликвидированы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Обломки сбитых российских ракет упали на жилые дома, предприятия, детский сад и автомобили в нескольких районах Киева. В Подольском районе произошло возгорание в трансформаторной подстанции. Кроме того, горит крыша жилого дома. В Шевченковском районе, где загорелась квартира, идёт эвакуация жильцов дома, написал Кличко.

Глава городской администрации Сергей Попко сообщил, что в ходе российской ракетной атаки на Киев минувшей ночью было сбито около 30 крылатых ракет, которые заходили на украинскую столицу одновременно с разных направлений. По его словам, российская ракетная атака продолжалась три часа.

В ночь на четверг воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Ранее ВСУ сообщили о взлёте не менее девяти российских бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы в Мурманской области.

В среду в результате российского ракетного удара по Харькову погибли пять человек. Снарядами были разрушены типография и цех по производству мебели. Разбор завалов, под которыми могут оставаться люди, продолжается.

Минобороны России ракетные удары пока не комментировало.