«Несмотря на то, что пандемия COVID-19 закончилась как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, вирус остается угрозой для глобального здравоохранения».

Об этом на брифинге по вопросам глобального здравоохранения сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что из разных уголков мира все еще поступают сообщения о новых заражениях и смертях.

«Хотя люди лучше защищены благодаря вакцинации и у них сформировался иммунитет после прошлых заражений, это не оправдание для безответственности. ВОЗ продолжает рекомендовать людям с высоким риском носить маски в людных местах, получать бустерную дозу, когда это рекомендовано, и обеспечивать достаточную вентиляцию в закрытых помещениях. Мы призываем правительства поддерживать системы, которые созданы для COVID-19: продолжать контроль и отчетность, отслеживать варианты, оказывать раннюю клиническую помощь, обеспечивать бустерные дозы для групп наиболее высокого риска, улучшать вентиляцию и продолжать регулярную коммуникацию», — подчеркнул гендиректор ВОЗ.