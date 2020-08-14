CNN сообщил об отказе США от помощи России в разработке вакцины от COVID

Россия предлагала Соединенным Штатам помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но в США отказались, заявили американскому телеканалу CNN неназванные российские чиновники.
Источники канала сообщили, что Россия предлагала «беспрецедентное сотрудничество» в рамках американского проекта «Сверхзвуковая скорость», нацеленного на разработку вакцины, но оказалось, что «США не открыты» для российских медицинских разработок.
«Чувствуется общее недоверие к России с американской стороны, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, США не принимают как раз из-за недоверия», — сказал каналу высокопоставленный российский чиновник.
Российские официальные лица также сообщили каналу, что Россия открыта по вопросу обмена информацией о вакцине, это может помочь фармацевтическим компаниям США производить вакцину в Соединенных Штатах.(РИА Новости)