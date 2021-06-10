Зрители «CinemaPlus» очень соскучились по кинотеатрам и, учитывая это, был придуман данный проект.

На лоне природы, в городе Шемаха, на территории ресторана «Abqora», в совместном проекте «CinemaPlus» и вина «Meysəri» — «Open Air Cinema», с пятницы по воскресенье гости могут смотреть новые фильмы под открытым небом, сообщили # в пресс-службе кинотеатра.

Информацию о фильмах и сеансах можно найти в социальных сетях сети кинотеатров «CinemaPlus».

Напомним, что согласно решению Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики сеть кинотеатров «CinemaPlus» временно приостановила свою деятельность в закрытых помещениях с 00:00 14 марта 2020 года.