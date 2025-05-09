Вопрос о военных репарациях Германии за преступления нацистов, совершенных на территории Греции в годы фашистской оккупации, остается открытым. Об этом говорится в заявлении председателя парламента Греции Никитаса Какламаниса по случаю 80-летия со Дня Победы, ознаменовавшего окончание Второй мировой войны. Заявление распространила пресс-служба парламента.

«80 лет назад «свет» победил «тьму», которая едва не распространилась на весь мир. В этот день, 9 мая 1945 года, завершилась самая страшная война в истории человечества — Вторая мировая война. Мы никогда не должны забывать этот день. Чтобы всем народам планеты не пришлось вновь переживать те 5 лет, в течение которых бесчеловечный фашистский монстр совершал преступления против человечества. Вот почему 9 мая, помимо того, что это день празднования Победы над нацизмом, должен быть и днем памяти», — сказал Какламанис.

«Давайте помнить, особенно в нынешние трудные времена, которые мы переживаем, что даже плохая демократия бесконечно лучше, чем ее отсутствие. Особенно для нашей страны нельзя забывать, что остается открытым вопрос о немецких репарациях за разрушения, совершенные нацистами на нашей родине во время оккупации», — подчеркнул председатель парламента.