Чья земля?

На днях в социальных сетях был распространен видеоролик, где житель села Ахмедбейли Физулинского района Мубариз Мамедов жаловался на захват его земельного участка со стороны односельчанина Талеха Гасымова.

Мубариз Мамедов в этом видеоролике утверждает, что захват его земельного участка происходил с одобрения руководства исполнительной власти Физулинского района и при непосредственном участии участкового уполномоченного Сабира Мирзоева.

К сожалению, захват чужой собственности стал в нашей стране довольно частым явлением. Как правило, в качестве захватчиков выступают местные чиновники, действиям которых невозможно помешать никакими жалобами. Однако, в нашем случае, в качестве захватчика выступал не чиновник, а односельчанин владельца земельного участка.

# решило провести собственное расследование этой истории, и начало его с участкового уполномоченного Сабира Мирзоева. Нас интересовало, почему сотрудник полиции участвует в захвате чужой собственности?

Как заявил участковый села Ахмедбейли Сабир Мирзоев, распространенная Мубаризом Мамедовым информация не соответствует действительности.

«Этот земельный участок действительно находился в пользовании Мубариза Мамедова. Но в 2019 году Ахмедбейлинский муниципалитет передал этот земельный участок Талеху Гасымову.

Но Мубариз Мамедов отказался признавать это решение муниципалитета. Он продолжал считать этот земельный участок своим и засеял его ячменем.

Новый владелец — Талех Гасымов также не сидел, сложа руки. Он уничтожил посаженный Мубаризом Мамедовым ячмень и посадил на его месте клевер. Оба они пожаловались в полицию. Я не поддерживал Талеха Гасымова в этой истории, а всего лишь предложил им решить эту проблему судебным путем», — рассказал Сабир Мирзоев.

Однако, по словам Мубариза Мамедова, этот земельный участок находился в его собственности с 1989 года. «После создания в Азербайджане органов самоуправления мою землю передали Ахмедбейлинскому муниципалитету. В 1995 году я заключил с муниципалитетом договор, который давал мне право пользоваться этим земельным участком до 2010 года. В 2010 году истек срок договора. Но, несмотря на это, я продолжал пользоваться этим земельным участком с согласия руководства муниципалитета», — сообщил Мубариз Мамедов.

Почему земельный участок, находящийся в пользовании Мубариза Мамедова был передан Ахмедбейлинскому муниципалитету? Как Ахмедбейлинский муниципалитет в течение аж 9 лет «не замечал», что Мубариз Мамедов пользуется земельным участком, срок пользования которым давно истек?

Ответить на эти вопросы мы попросили Фелакета Иманова, который до 2019 года занимал должность председателя Ахмедбейлинского муниципалитета.

«Земельный участок, которым пользуется Мубариз Мамедов был выделен в 2011-2012 годах Ахмедбейлинскому муниципалитету в качестве перспективной земли. Перспективными называются земли, которые выделяются муниципалитету для обеспечения нуждающихся приусадебными землями. Мубариз Мамедов не имеет никаких прав на пользование этими землями», — сказал # Фелакет Иманов.

На наш вопрос о том, почему же в течение девяти лет Ахмедбейлинский муниципалитет «не замечал», что Мубариз Мамедов продолжает пользоваться земельным участком, не имея на это никаких прав, он дал следующий ответ: «Мы выражали свой протест».

По словам Иманова, Ахмедбейлинский муниципалитет принял решение о передаче земельного участка Талеху Гасымову, как наиболее нуждающемуся.

«Предоставление земельного участка происходило в полном соответствии с законом», — сказал бывший председатель муниципалитета.

Мы также разыскали и нынешнего председателя Ахмедбейлинского муниципалитета Фархада Сафарова. По словам Сафарова, решение о передаче земельного участка Талеху Гасымову принимал лично Фелакат Иманов, занимавший в то время должность председателя.

Видимо, точку в этом вопросе может поставить только суд, если, конечно, недовольная сторона решит обратиться к азербайджанской Фемиде. Суд также может найти ответ на вопрос, как в течении 9-10 лет Мубариз Мамедов пользовался муниципальной землей без договора. А пока, по закону землей владеет новый хозяин…