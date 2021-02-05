Чудеса футБОЛИ: Мамедъярова — играющим тренером сборной

«Эльмар Мамедъяров является членом Исполнительного комитета, и нет никаких оснований исключать его из организации». Об этом apasport.az сообщил руководитель Департамента прессы и связей с общественностью АФФА Фируз Абдулла. Он отметил, что бывший министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров продолжает работу как член Исполнительного комитета АФФА.

«На последней отчетно-выборной конференции АФФА в прошлом году Эльмар Мамедъяров был избран членом Исполкома на 4 года. Если он сам не уйдет в отставку по какой-либо причине, а он этого не сделал, то в юридическом плане нет никаких препятствий, мешающих ему продолжить работу. Эльмар Мамедъяров продолжает деятельность как член комитета», — указал Ф.Абдулла. Он также добавил, что конкретное направление деятельности Эльмара Мамедъярова связано с государственными органами.

И в этой истории, пожалуй, прекрасно все. Начиная с того, что Эльмар Мамедъяров оказался в Исполкоме АФФА еще будучи главой МИД Азербайджана. То есть, тех нагрузок, что выпадали ему на посту главы внешнеполитического ведомства, ему было мало и он решил еще и тяготы футбольно-административной деятельности на себя взвалить.

Нет, футбол в Азербайджане любят все. По крайней мере, смотреть его и давать советы игрокам и тренерам, сидя за столом и перед телевизором.

Но, меня с детства так приучили, что сапоги должен шить сапожник, а пироги должен печь пирожник. Соответственно, в таком органе, как Исполком АФФА, должны, по идее, сидеть не дипломаты, а именно бывшие футболисты и тренеры. Идя от обратного, не пытается же, образно говоря, Машаллах Ахмедов устроиться в МИД Азербайджана. Его присутствие там, на любой должности, выглядело бы нелепо. Так вот, ровно также нелепо выглядит присутствие в Исполкоме АФФА Эльмара Мамедъярова.

Но он там-таки присутствуют и возникает вопрос, почему бы не включить в данный орган еще и какого-нибудь иного действующего или бывшего министра. Вон, их сколько уже собралось. А сколько еще будет — молодых в том числе! Так что, появление в Исполкоме АФФА, к примеру, Гейдара Бабаева, было бы также «логично», как и восседание в кресле данного органа экс-главы МИД. В конце концов, Г.Бабаев был не только бывшим министром экономического развития, но и гандболисток опекал. Да, гандбол — это не футбол, да и женщины это не мужчины, но речь все же о другом — о назначении в Исполком АФФА того, кто к «ногомячу» имеет весьма отдаленное отношение.

Это я к тому, что удивительно слышать рассуждения Фируза Абдуллы о том, что нет никаких оснований исключать Э.Мамедъярова из этой организации. Любопытно было бы послушать этого господина на предмет рассказа о реальной пользе присутствия экс-главы МИД в чисто футбольном органе. Качество чемпионата выросло? Нет. Сборная страны стала лучше играть? Тоже нет. А может, Эльмар муаллим, как часто ездивший в разные страны мира человек, обнаружил где-то талантливого азербайджанца и привлек его в нашу сборную, выполнив, тем самым, роль селекционера? Тоже нет. Так какого многолетнего травянистого растения, то есть хрена, он делает в Исполкоме АФФА?

Причем, Фируз Абдулла, аки герой кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен», практически повторяет мысль о том, что «не скажу, что это подвиг, хотя что-то героическое в этом все же есть». Да, еще веселит фраза про «если он сам не уйдет в отставку по какой-либо причине». Так вроде не было за Мамедъяровым замечено желания самолично уходить в отставку. Столько лет был главой МИД, несмотря на регулярную критику в свой адрес, цеплялся за министерское кресло из последних сил. Неуж-то и с его уходом из Исполкома АФФА такая же история будет?!

Не знаю, время покажет. Но, исходя из существующего статуса-кво, как говорят дипломаты и политики, предлагаю не размениваться на мелочи и назначить Эльмара Мамедъярова играющим тренером сборной Азербайджана по футболу. Хуже она играть все равно не будет, ибо это задача более чем сложная, если не сказать невыполнимая. Зато, прогремим на весь футбольный мир. Ведь, не было ещё сборной, играющим тренером которой был бы экс-глава МИД.

Правда, тут тоже есть нюанс. Мы все видели, как Эльмара-муаллима, в самый необходимый момент, на рабочем месте не могли найти президент Азербайджана и премьер-министр страны. Он на даче был. Так где гарантия, что и в случае назначения его играющим тренером сборной страны, когда все остальные футболисты выйдут на поле, его снова не придется искать, теперь уже всем составом сборной и даже Исполкома АФФА?! Тем более, что у него сейчас куча свободного времени и, соответственно, возможностей для посещения США, где находится квартира экс-министра, купленная на честно заработанные миллионы долларов. Так что же получается? Наверное, пусть все остается, как есть. Мало ли, в конце концов, других примеров того, как некто совершенно неуместный занимает где-то кресло?!