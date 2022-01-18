До апрельских выборов президента Франции остается пара месяцев и в этой стране уже ужесточилась борьба за голоса избирателей. В частности, за голоса граждан Франции армянского происхождения.

Согласно французским СМИ, наиболее серьезным соперником нынешнего президента Эммануэля Макрона на предстоящих выборах является кандидатка от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. По опросам общественного мнения, Пекресс имеет наиболее серьезные шансы затруднить путь Макрона во втором туре, а при некоторых условиях может и победить его.

Для пущей уверенности, что граждане Франции армянского происхождения проголосуют за нее, а их примерно до 600 тысяч, эта особа даже недавно посетила оккупированный Ханкенди, нарушив законодательство Азербайджана. Тем самым в своем рвении угодить армянскому лобби Пекресс переплюнула посетившего до нее Армению другого кандидата в президенты Франции — Эрика Земмура.

Ушлая Пекресс даже воспользовалась интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам, в котором упоминался ее незаконный визит в Ханкенди. Раздув скандал вокруг слов Ильхама Алиева о том, что если власти Азербайджана знали бы о поездке Пекресс, то задержали бы ее, она призвала правительство Франции дать официальный ответ на эту «угрозу».

За от всей души желаемого кандидата вступилось армянское лобби — Координационный совет армянских организаций Франции (CCAF) и Координационный совет организации «Христиане Востока в опасности» (CHREDO). Они выступили с совместным заявлением, осудив высказывания Ильхама Алиева в связи с незаконной поездкой Пекресс. Даже поставили перед властями Франции условие – отозвать французского посла и выслать из Парижа азербайджанского дипломата, если Баку не принесет объяснений и извинений.

Словом, известная по прозвищу «Бульдозер» Пекресс вопреки принципам международного права создала неплохой пиар при помощи армянского лобби. Однако ее незаконная поездка в Ханкенди может выйти ей боком. Дело в том, что кандидатка в президенты Франции беспрепятственно и тайком смогла попасть в Карабах через Лачинский коридор, который находится под контролем российских миротворцев. Это обстоятельство лишний раз подтверждает связь Пекресс с российскими спецслужбами. Судя по ее богатой биографии, в которой имеются отдых в знаменитом советском пионерлагере «Артек», позднее стажировка в посольстве Франции в СССР, дружба с журналистом Сергеем Жирновым, оказавшимся офицером КГБ и после перебежавшим на Запад, напрашиваются соответствующие выводы.

К слову, Жирнов хранит переписку с ней и двусмысленно шутит, что «если однажды Пекресс станет президентом, то эта переписка будет стоить много золота». Недавно французское издание La Letter Patriote опубликовало расследование о том, что супруг Валери Пекресс — Жером подозревается в незаконном получении от компании Alstom двух миллионов евро в связи с продажей этой компании General Electric. В те годы сама Валери занимала должность министра бюджета.

Примечательно, что Валери Пекресс занимала должности министра высшего образования и научных исследований, министра бюджета и пресс-секретаря в кабинете пророссийского премьера Франсуа Фийона, который в настоящее время входит в состав совета директоров российского нефтегазового холдинга «Зарубежнефть». Называемый западной прессой русофилом Фийон был частым гостем в Москве в годы, когда возглавлял правительство Франции. Кстати, на президентских выборах 2017 года кандидатура Франсуа Фийона была поддержана партией «Республиканцы». Той самой, от которой сейчас баллотируется Пекресс.

Относительно выдвижения своей кандидатуры Макрон пока молчит, но согласно недавнему опросу социологической службы Ipsos, он сохраняет высокие шансы на переизбрание на второй срок. Так, согласно результатам опроса Макрон может рассчитывать на 26% голосов в первом туре выборов. Пекресс идет в опросе третьей – за нее готовы проголосовать 16% избирателей.

Как видим, армяно-азербайджанский конфликт вносит свою лепту и во французскую политику. При победе на выборах Макрона, он учтет факт того, что армянский премьер Никол Пашинян позволил Пекресс поехать в Ханкенди и добиться симпатий армянского лобби. А в случае победы Пекресс — Азербайджан получит еще один повод для дискредитации Франции, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.