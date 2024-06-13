В Азербайджанской Государственной академической филармонии им. М.Магомаева представлен международный творческий проект «На языке музыки», приуроченный ко Дню России.

Как сообщает #, на сцене выступили солистка ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Ирина Крутова, «ГРАД-квартет» и Московский Синодальный хор.

С приветственным словом на мероприятии выступил посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов.

Он поблагодарил всех зрителей, пришедших на концерт, отметив, что «готовили мероприятие со всей душой»:

«Этот концерт — наш общий праздник, праздник всех патриотов России. И очень приятно, что этот вечер проходит в дружественном, практически родном для нас Азербайджане, — стране, с которыми нас связывают тысячи нитей во всех областях. Эти прекрасные отношения развиваются между нашими странами в первую очередь благодаря прекрасным отношениям между президентами наших стран — Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным», — сказал дипломат.

Михаил Евдокимов также сообщил о том, что в этом году в Азербайджане пройдут Дни культуры России, а в 2025 году в России пройдут Дни культуры Азербайджана.

Концертную программу открыла одна из ярчайших исполнительниц старинных и современных русских романсов Ирина Крутова.

Также зрителей порадовали своим выступлением один из старейших ансамблей России — Синодальный хор и солисты «Град — квартета», которые исполнили русские народные песни и известные хиты.