Известный своей поверхностной аналитикой и проармянской позицией российский эксперт Станислав Тарасов в порыве сезонного обострения посредством армянского издания news.am озвучил угрозы в адрес Азербайджана.

Так, по словам Тарасова, «Москва подарила Баку некоторые важные нюансы, которые привели к победе во второй карабахской войне».

«Россия могла бы напрочь отвергнуть посредничество Анкары, но все же Россия пошла на это. Отсюда появился фактор миротворцев на 5 лет, и сейчас, когда Баку намекает, что они там временно, мы припомним Гюлистанский договор, Туркменчайский договор. Мы припомним, чьи это земли. Я не советую Баку играть в такие игры. Им нужно быть благодарными за то, что они получили и очень осторожно относиться к вопросу российских миротворцев», — заявил российский горе-эксперт.

Раз Тарасов позиционирует себя экспертом по Южному Кавказу, то он уже должен понимать, что даже руководство России признало фактор усиления Турции в данном регионе. В свою очередь это говорит об ослаблении влияния России на Южном Кавказе, особенно после 44-дневной войны и на сегодняшнем фоне украинского кризиса.

Россия не имеет никаких рычагов влияния кроме силовых, поэтому и разместила своих миротворцев в Карабахе. И они там находятся временно. Ведь по подписанному Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года российские миротворцы размещены в Карабахе на пятилетний срок с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. А раз Азербайджан заявляет, что российские миротворцы находятся временно на его международно признанной территории, то это может означать только одно. Видимо, это и не дает покоя армянским хозяевам Тарасова, раз они напрягают эксперта делать откровенно глупые заявления.

И если Тарасов в этом вопросе в качестве «аргумента» ссылается на Гюлистанский и Туркменчайский договоры, то грош ему цена, как эксперту. Согласно положениям Гюлистанского договора, Россия обещала азербайджанским ханствам сохранение их целостности, а также неприкосновенность внутренней автономии. Однако вскоре Россия приступила к ликвидации азербайджанских ханств, не гнушаясь откровенными провокациями.

Тарасову, заявляющему о том, что Карабах в 1813 году вошел в состав Российской империи, стоит вспомнить о более ранней дате — 14 мая 1805 года. В эту дату был заключен Кюрекчайский договор, подписанный между карабахским ханом Ибрагимом и Российской империей о переходе ханства под власть России. При всей его неравноправности Кюрекчайский договор был дипломатическим документом, из которого открыто явствует, что Карабахское ханство вошло под протекторат России именно как азербайджанское государство.

Карабахский правитель Ибрагимхалил хан поклялся в верности российской короне и отказался от права вести независимую внешнюю политику. Российский император, в свою очередь, дал императорскую гарантию по сохранению целостности Карабахского ханства, самого хана и его преемников, которые всегда будут править независимо. Однако после Гюлистанского договора подписанное «навечно» клятвенное обещание было забыто, и Россия приступила к ликвидации азербайджанских ханств.

Гюлистанский договор подтверждал тот факт, что территория Карабаха принадлежала азербайджанским ханам. Тарасов также забывает, что этот документ утратил правовую силу в результате подписания Туркменчайского договора в 1828 году. В свою очередь, Туркменчайский договор был аннулирован в соответствии со статьей XI соглашения между РСФСР и Ираном от 1921 года.

И как, по мнению Тарасова, Москва в настоящее время может поставить «вопрос о статусе самого существования Азербайджана в переговорах с Ираном, который неоднократно ставил вопрос о денонсации Туркменчайского договора», раз этот документ был аннулирован в 1921 году?

Кроме того, Тарасов не упоминает, что в годы заключения Гюлистанского и Туркменчайского договоров на территории Южного Кавказа не было армянской государственности. На территории современной Армении существовали Иреванское и Нахчыванское ханства, в которых правили тюркские династии. Пусть теперь Тарасов припоминает своим армянским хозяевам, на чьих землях они сейчас живут, а свои советы по поводу игр прибережет для своих покровителей. Азербайджан не нуждается в советах посредственного горе-эксперта, чьи умственные способности вызывают вопросы у врачей соответствующего профиля.