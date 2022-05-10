Устраивать парад победы даже тогда, когда никакой победы нет — пожалуй, для таких государств, как Россия, это неудивительно, потому что эти государства стремятся управлять эмоциями своих граждан, контролировать их умонастроения. Но мне могут возразить, что это есть всего лишь обычное желание проецировать славные страницы истории, т.к. в прошлом веке уже нечто подобное было – люди прямо с ноябрьского парада 41 года отправлялись на фронт.

Но от этого парада были совсем другие ожидания. Сказывали, что после этого парада название спецоперации в Украине будет изменено, и Москва объявит войну Киеву. Нетерпеливый читатель может спросить нас: к чему же это?

Дело в том, что до сих пор Москва отправляла на фронт действующую армию и добровольцев. Отсутствие официального военного положения не позволяло ей проводить широкомасштабные военные призывы. Но кремлевские политики с самого начала назвали подобные суждения, не больше, не меньше, простой чушью.

Теперь все это позади. Отмечается, что этот парад ничем не отличался от предыдущих. Во-первых, тут не было иностранных гостей. Во-вторых, на этом параде не демонстрировали военную новизну, т.е. новую военную технику. Что касается того, что парад поднимет дух населения, пока трудно ответить что-то конкретное по этому поводу, потому что теперь не сороковые годы прошлого века, плюс, это война не Великая Отечественная Война.

Да, тут достаточно привести одну небольшую статистику. В Украине было 7.5 миллионов детей, теперь из них 2.5 миллионов стали беженцами!

Статистика войны говорит немало. Любая война есть крупные расходы. По сведениям самых разных источников, каждый день войны обходится России около одного миллиарда долларов!

Поэтому занимать умы людей пропагандой, пустое дело. Даже если она проводится в виде военного парада!

Уже завершается третий месяц войны. А заключения таковы, что война только для украинцев является отечественной войной. Что касается русских, она может называться спецоперацией или еще как-то, но, по сути, это военная агрессия против Украины. В этой плоскости русские проиграют эту войну. Статистика последних трех месяцев показывает, что военные планы Кремля не подтвердились. Западные страны, особенно, члены НАТО хоть и не воюют на стороне Украины, все же оказывают ей всестороннюю помощь.

В последнее время десятки диппредставительств возобновили свою работу в Киеве. Это значит, что они не верят, что Киев может быть взят русскими.

В начале войны все было наоборот – все бежали из Киева. Теперь же все, особенно дипломаты, возвращаются. Поэтому если даже будет проведено десять таких парадов, они России ничего не дадут. Да, российский менталитет сильно отличается от других — большая Россия много значит. Но даже это имеет свой предел.

Патриотизм складывается из различных компонентов — он определяется в том числе, уровнем жизни, социально-юридическим климатом страны. Если через двести лет вновь говорится «Прощай немытая Россия!», тут пропаганда бессильна, она не может сгладить все «неровности» социально-политической действительности страны…