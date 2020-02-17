Что ищут местные трудовые мигранты в бедной России?

Пока азербайджанское правительство отрицает проблему бедности, из года в год заявляя упомянутый показатель на уровне символических 5%, в соседней России не склонны замалчивать реальность. Ведь первым шагом разрешения сложной ситуации является ее признание.

Накануне Минтруда РФ назвал бедность наиболее острой проблемой страны: «У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности», — сказал Антон Котяков. Госчиновник признал, что проблема бедности носит комплексный характер, для ее решения нужно работать над повышением уровня доходов конкретных граждан. Как же непривычно слышать такое нашим гражданам, внимающим из уст чиновников о революционных социальных реформах на фоне отсутствия всяких проблем.

Между тем еще в конце января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что, по данным за 2018 год, в России за чертой бедности живут около 18,5 млн. человек, причем основная часть — порядка 70-80% — это семьи с детьми. Согласно данным Росстата, естественная убыль населения — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тысячи человек, став самой высокой за последние 11 лет. Как уже говорилось, искреннее желание решить проблему заключается в ее откровенном признании – иначе не может быть.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию предложил с 1 января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низкими доходами. Сообщается, что на первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена. Экономисты уже подсчитали, что ежегодные траты соседнего государства, направленные на повышение рождаемости и повышение уровня жизни семей, в которых растут дети, составят 500 млрд. руб. Ситуация с детскими пособиями в нашей стране восходящих социальных реформ описана и воспета в прежних публикациях #.

Комментируя данные российских источников, экономист Ровшан Агаев сказал #, что согласно официальным данным в прошлом году количество бедных увеличилось на 200 000 и достигло 20 миллионов человек.

«На уровне правительства признается, что каждый из 7 человек в стране беден, — говорит Агаев. – Да, Россия сильно уступает развитому Западу по своему социально-экономическому развитию, однако это не какая-то там отсталая по экономическим параметрам страна. Несмотря на все недостатки, российские госчиновники, в отличие от наших, не прячут голову в песок, когда речь заходит о социальных проблемах – они открыто про это говорят. Например, недавно было официально заявлено о серьезном социальном неравенстве – пятнадцатикратной разнице между доходами самых бедных и самых богатых граждан».

По свидетельству экономиста, азербайджанская статистика не публикует такие сведения. Между тем, о социально-экономическом положении в Азербайджане по сравнению с Россией можно судить хотя бы количеству трудовых мигрантов (официальная цифра – 700 тыс., однако по неофициальным данным в РФ проживают миллионы азербайджанцев), выезжающих туда в поисках заработка. И тут возникает вопрос – что ищет там население победившей бедность страны?

«Средняя и минимальная зарплаты и пенсии азербайджанцев, как минимум в 2 раза ниже, чем в России, а разница между ценами незначительна (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). Однако наше правительство упорно настаивает, что бедность среди азербайджанцев фактически искоренена, т.е. составила 5%. Как такое возможно? Печально, что отрицание проблемы считают наиболее простым способом ее решения. Я с нетерпением жду, когда же, наконец, местный Госкомстат будет хоть изредка публиковать данные об относительных показателях бедности, измеряемых многомерным методом».

Вопрос о количестве бедных в Азербайджане остается открытым, говорит экономист. Точных цифр никто не знает из-за отсутствия альтернативных данных. «Но когда мы видим ситуацию в стране, финансовое положение людей, наблюдаем уровень неофициальной безработицы, в пятипроцентный показатель совсем не верится».