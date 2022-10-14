Очевидно, что временное затягивание политических акций может иметь два последствия.

Или они постепенно гаснут, или же, наоборот, со временем усиливаются.

В этом отношении следует заметить, что политические протесты в Иране продолжаются уже больше трех неделей.

Люди проявляют настоящую храбрость, число погибших перевалило за сотни, задержаны более тысячи человек.

В принципе, политические акции протеста в соседнем Иране начались несколько лет тому назад. Но раньше они в основном носили социально-экономический характер, иногда даже экологическую направленность. Теперешние акции примечательны тем, что они имеют сугубо политическое содержание, политические наблюдатели с самого начала назвали их борьбой за свободу.

Да, на самом деле, люди, вовсе не опасаясь последствий, критикуют иранские власти, требуют смены политической системы и отставки власть имущих…

Но отношение к ним иранских властей другое. Они считают эти акции частью гибридной войны, направленной против Ирана. Но думается, что это грубое искажение реальной ситуации.

С начала исламской революции прошло более сорока лет. За это время духовенство кроме врагов и санкций ничего другого не добилось. Поэтому не стоит удивляться тому, что люди требуют смены политической системы, строят баррикады на улицах и площадях. Но тут сразу возникает вопрос: добьются ли иранские протестанты своих целей?

Заметим, что это весьма трудный вопрос. Тут вспоминаются «арабские весны». В некоторых арабских странах политические режимы пали, но они не привели к свободе и демократии. В некоторых же странах, например, в таких, как Сирия, несмотря на то, что города и деревни превратились в настоящие руины, политический режим не пал, Башар Асад не подал в отставку. Тут стоит отметить, что Асад является «кадром» Тегерана, последний с самого начала военного кризиса поддерживает сирийского диктатора, по той простой причине, что асадовская власть в религиозно-идеологическом плане относится к шиитским режимам.

Падение политических режимов, как правило, обусловливается несколькими моментами.

Одним из них является «трещина» в политической элите. Напомним, что в Иране часть духовенства перешла на сторону протестующих. В числе таких персон называются три весьма влиятельных религиозных лидера. Кроме того, активизировались студенты различных вузов, в том числе, весьма элитных, что дает основание для оптимистических прогнозов. Но с выводами спешить нельзя – иранские власти во внутренней политике также имеют «красную линию», т.е. они просто так из власти не уйдут.

Что касается гибридной войны, нам кажется, что США вовсе не работают в этом направлении. Иногда нам думается, что Вашингтон не желает смены политической системы в Иране. Своеобразное объяснение этому в свое время дал политолог С. Хантингтон, который заметил, что «образ врага» сплачивает, консолидирует американское общество. Мы стали свидетелями этого во время холодной войны.

Но главным является то, что надо как-то оправдать многомиллиардные военные расходы. Для этого должны быть внешние враги и цели. Тегеран является одним из них…

В свое время эту роль сыграл Бен Ладен. Потом говорили, что этот человек «скрывался» в Исламабаде поблизости американского посольства. Мы не знаем, насколько это является правдой. Но ясно одно: мавр свою миссию выполнил и ушел. Иранский режим также когда-нибудь завершит свою миссию. Но пока такая перспектива не намечается. Хотя в эти дни свершилось то, что ожидалось в течение десятилетий: люди открыто и смело критикуют иранские власти, требуют смены политической системы, сжигают портреты лидеров исламского режима…