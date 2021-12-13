По традиции 11 декабря народный артист Азербайджана EMIN дал сольный концерт в московском «Крокус Сити Холле», а затем, собрав своих близких и звездных друзей, устроил вечеринку в честь дня рождения в ресторане Backstage.

Как сообщили # в пресс-службе артиста, на концерте EMIN презентовал новую композицию «31.12», которая вышла буквально на днях, исполнил дуэты с Григорием Лепсом – «Привет, Земля» и Jony – «Камин», а также порадовал поклонников своими хитами из прошлых альбомов.

Конечно, особое место в концерте занимает песня «Синяя Вечность» Муслима Магомаева. Публика всегда стоя аплодирует артисту, когда он исполняет эту композицию. Подарить цветы и поздравить EMIN’а с концертом пришла супруга Муслима Магомаева — Тамара Синявская. Впервые на концерте присутствовала младшая дочь Эмина — Афина. Поддержать пришла и его семья – мама — Ирина Агаларова и папа – известный бизнесмен Араз Агаларов.

Накануне концерта певец получил премию «Золотой Граммофон» за песню «Отпусти и Лети».

Музыкальный вечер плавно переместился в ресторан Backstage, который перевоплотился в камерное и стилизованное пространство, за организацию которого отвечало агентство самых престижных событий Agalarov Event и декоратор с мировым именем Юлия Шакирова. Оформление пространства напоминало атмосферу закрытого джаз-клуба — черный бархат, приглушенный свет, поющие джаз-певицы на welcome, а также стильные номера кабаре танцовщиц создавали определенное настроение.

Вечеринку также посетили Алена Гаврилова, Татьяна Навка, Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Полина Гагарина, Юлий Гусман, Гарик Харламов, Яна Чурикова, Гусейн Гасанов, Бахтияр Алиев, Егор Крид, Hammali & Navai, Jony, Юлия Барановская, Слава, Дмитрий Маликов, Инна Маликова, Брендон Стоун, Александр Иванов, Елена Боска, Байгали, Жасмин и многие другие.

Что же подарили EMINу звезды и друзья?

Григорий Лепс преподнес артисту музыкальный презент, устроив на сцене практически полноценный сольный концерт, Юрий Антонов, который в последнее время очень редко выходит на сцену, также порадовал гостей вечеринки своим исполнением.

Свои музыкальные подарки также сделали Филипп Киркоров, группа Hammali & Navai и Jony. Особым сюрпризом стало выступление Стивена Ридли — британского певца и пианиста. Выступление иностранного гостя стало подарком от двоюродной сестры EMINa Сабины.

Музыкальный бенд EMINa подарил ему мотоцикл – прототип из популярной во всем мире игры Bike Baron, в которой народный артист Азербайджана является абсолютным чемпионом. Подарок был полностью изготовлен вручную.

Конечно, было множество других подарков, но эти – самые оригинальные, как особо отметили представители команды Эмина Агаларова.

Завершающим сюрпризом стал большой праздничный торт, который разрезал сам EMIN – из торта никто не выпрыгнул, но вечер и без того был полон сюрпризов и позитива.