Что будет, если граждане откажутся страховать жилье?

Граждан пугают административным взысканием за отсутствие полиса обязательного страхования недвижимости, но как заработают штрафные санкции — неизвестно. В местной практике нет рычагов административного взыскания за отсутствие этой страховки, говорит экономист Самир Алиев.

Для сравнения, если гражданин не платит за коммунальные услуги, вопрос решается просто. Абоненту прекращают подачу света, газа и воды, в случае неуплаты государственного налога, блокируется банковский счет владельца. В случае с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), если отсутствует полис страхования, владелец не может пользоваться транспортным средством. Т.е. во всех перечисленных случаях государство имеет рычаги влияния, но как будет обстоять дело в случае отсутствия обязательного страхования недвижимости — неизвестно.

«Неужели у граждан станут отбирать жилье? Принимая во внимание глубокий социальный подтекст, думаю, государство не пойдет до конца в вопросе применения жестких штрафных санкций. Поэтому считаю, что закон об обязательном страховании жилой недвижимости следует отменить в пользу системы добровольного страхования», — по мнению Алиева, система страхования жилья должна выстраиваться на основе доверия к ней населения и страховой грамотности граждан. В противном случае эта инициатива потерпит фиаско, она просто не будет работать, в худшем случае, приведет к нагнетанию социальной напряженности.

Эксперт напомнил, что обязательное страхование недвижимости отнюдь не новшество, как это пытаются преподнести обществу. Обязательный подход к страхованию жилья действует в рамках закона «О видах обязательного страхования», принятого еще в 2011 году, а Кодекс административных правонарушений, содержащий штрафы за отсутствие полиса, действует в стране с 2015 года.

«Однако страховые компании, увидевшие в этом законе новый источник дохода, вспомнили о наличии этого вида страхования только сейчас, — говорит Алиев. — Между тем в большинстве стран мира страхование недвижимости является добровольным. Кроме того, обязательное страхование в данном случае противоречит статье 29.3 «Право собственности» Конституции Азербайджана».

Обязательное страхование недвижимости, которое обещают гражданам с начала следующего года, будет стоить не менее 50 манатов в год по Баку. Жители Гянджи, Сумгайыта и Нахчывана будут платить в среднем 40 манатов. В прочих районах страны страхование недвижимости будет стоить не меньше 30 манатов. За уклонение от обязательного страхования предусмотрено административное взыскание. Штраф для физических лиц составляет 30 манатов, 80 манатов — для должностных лиц и 200 манатов – для юридических лиц.

Для получения полиса можно обратиться в любую страховую компанию, представив туда удостоверение личности и выписку из Государственного реестра прав на имущество (купчую).