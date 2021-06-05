В свое время лидеры США и СССР между собой разделяли или пытались разделить почти всю планету на зоны влияния и интереса. Теперь не те времена – США сохранили и даже приумножили свою мощь, а вот Россия больше не планетарная сверхдержава.

Но, все же, размышляя над предстоящей встречей президентов США и России, приходится сосредоточиться на довольно широкой географии и массиве обсуждаемых вопросов.

Сюда можно относить сирийскую и, вообще, ближневосточные проблемы, конфликты в бывшем советском пространстве и т.д. Но политические наблюдатели из всего спектра вопросов выделяют особенно украинский кризис и вопросы контроля над европейским энергетическим рынком.

Думается, что будет целесообразным, если начнем с последнего, т.е. с европейского энергетического рынка, потому что основу всех геополитических устремлений занимают именно проблемы энергетики. Что касается европейского сегмента этих вопросов, он также имеет довольно длительную историю. Но особую остроту он принял в годы правления президента Дональда Трампа.

Помнится, что он часто иронизировал по этому поводу: «Мы тратим огромные ресурсы для обеспечения безопасности Европы, но в конечном итоге эти средства идут в казну России, потому что почти весь энергетический рынок Европы контролируется Москвой».

Считается, что в этом в какой-то степени виноваты лидеры европейских стран, особенно, канцлер Германии, которая ведет двоякую политику с Россией. Сейчас Вашингтон пытается взять под контроль и континентальные газовые проекты Москвы, а это представляет собой хребет российского бюджета.

Что касается украинского кризиса, он также является не следствием, а непосредственной причиной. В первую пору правления украинского президента Владимира Зеленского были надежды по поводу урегулирования конфликта. Но, увы, обменяв нескольких пленных и заложников, стороны вновь вернулись на воинственные позиции. И, как ни странно, при президенте Трампе Вашингтон не очень–то и старался привести в порядок украинский кризис – то президент Трамп называл Крым российской территорией, то при всех называл Украину коррумпированной страной.

Тут играли свою роль и чисто психологические моменты –бывший президент Украины Петр Порошенко во время президентских выборов в США поддержал кандидатуру соперника Трампа – Хиллари Клинтон. Хотя таких «грехов» у нового президента Украины Зеленского и не было, но Трамп смотрел на Украину как на бизнес – центр семейства Байдена…

В политике весьма важным фактором является время. В этом отношении позиции России более прочны. Что касается США, тут дело гораздо сложнее – вряд ли Байден во второй раз будет президентом США, по той простой причине, что годы не те. Конечно, можно говорить о политике демократов. Но тут все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, такое событие, как падение СССР, стало возможным благодаря, в первую очередь, политике американских республиканцев.

В годы правления Джо Байдена Россия всегда будет, как говорится, на прицеле, но чего–то сверхординарного не будет.

Многое зависит и от европейских союзников США, но те проводят не очень-то согласованную политику в отношении Москвы.

Конечно, последний демарш ЕС против Беларуси вселяет определенную надежду. А так, мы настроены не очень-то оптимистично. Думается, что, если США и их европейские союзники будут проводить сплоченную политику в отношении Минска, если они наконец-то примут в ряды НАТО Украину, Молдову и Грузию, Кремль получит, как говорится, серьезную «пощечину». В противном же случае придется ждать появления в политике очередного Дональда Рейгана…