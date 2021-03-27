ЧМ-2022: Турция против Норвегии, Португалия против Сербии

Сегодня 10 матчами стартует II тур отборочного турнира к чемпионату мира в 2022 году. Встречи пройдут в группах A, E, G и H.

В группе А, где команда Азербайджана встретится с Катаром, встретятся лидеры – Сербия и Португалия. Команды Ирландии и Люксембурга в очной встрече попытаются набрать первые очки.

В группе Е состоятся матчи Чехия-Бельгия и Беларусь-Эстония.

Команда Турции, начавшая отборочный цикл убедительной победой над Нидерландами, встретится с Норвегией, в первом туре разгромившей Гибраалтар. Из-за пандемии коронавируса матч пройдет в испанской Малаге. Также в группе G сыграют Черногория с Гибраалтаром и Нидерланды с Латвией.

В группе Н выяснять отношения будут Россия со Словенией, Хорватия с Кипром и Словакия с Мальтой.