Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение Лиссабоном Киеву военной помощи на 126 млн. евро в 2024 году.

Как передает #, об этом сообщили на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

«В Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Португалия предоставит не менее 126 млн. евро военной поддержки в этом году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Лиссабон подтвердил участие в международной коалиции истребителей F-16, морской коалиции, а также в программах закупки боеприпасов крупного калибра для Киева и усилиях по разминированию украинской территории.

Украинский лидер подчеркнул, что соглашение рассчитано на 10 лет.