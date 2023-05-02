Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и Cилами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 447, ранения получили 2 255 человек.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник профсоюз врачей Судана.

«Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 447, раненых — до 2 255», — приводит телеканал Al Hadath заявление организации.

В понедельник медики сообщали, что жертвами конфликта стали 436 гражданских лиц, ранения получили 2 174 человека.