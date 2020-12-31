Число жертв обстрела аэропорта в Адене возросло до 25 человек

Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена, возросло до 25 человек, 110 получили ранения, заявил министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбух, слова которого приводит телеканал «Аль-Джазира«.
Ранее сообщалось о 22 погибших и более 50 пострадавших.

«Число жертв нападения на аэропорт Адена возросло до 25, ранены 110», — отметил министр.

Ранее источник в провинции Аден сообщил РИА Новости, что в числе раненых во время теракта в аэропорту — заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.(РИА Новости)
| 2020-12-31T09:02:47+04:00 31 декабря 2020, 10:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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