Число жертв обстрела аэропорта в Адене возросло до 25 человек

Ранее сообщалось о 22 погибших и более 50 пострадавших.

Ранее источник в провинции Аден сообщил РИА Новости, что в числе раненых во время теракта в аэропорту — заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.(РИА Новости)