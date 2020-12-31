Число жертв обстрела аэропорта в Адене возросло до 25 человек

Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена, возросло до 25 человек, 110 получили ранения, заявил министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбух, слова которого приводит телеканал «Аль-Джазира«.
Ранее сообщалось о 22 погибших и более 50 пострадавших.
«Число жертв нападения на аэропорт Адена возросло до 25, ранены 110», — отметил министр.
Ранее источник в провинции Аден сообщил РИА Новости, что в числе раненых во время теракта в аэропорту — заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.(РИА Новости)