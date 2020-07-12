Число заражений коронавирусом среди военнослужащих США на юге Японии достигло 66

По меньшей мере у 66 военнослужащих США, дислоцированных в префектуре Окинава на юге Японии, выявлено инфицирование коронавирусом нового типа. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что власти префектуры получили информацию от американской стороны о заражении одного человека на базе Кэмп-Кинсэр. Кроме того, 39 заразившихся находятся на авиабазе Футэмма и еще 22 — на базе Кэмп-Хансэн.

По данным телеканала, ранее три случая инфицирования были выявлены на авиабазе Кадена, один военнослужащий получил положительный тест анализа на коронавирус на базе Кэмп-Мактьюриус.

11 июля власти Окинавы заявили, что на авиабазе Футэмма и базе Кэмп-Хансэн введен карантин для предотвращения распространения коронавируса. С 7 по 11 июля там был выявлен 61 случай заражения среди военнослужащих США. В префектуре также сообщили о наличии информации, свидетельствующей об участии 4 июля американских военных в вечеринках по случаю празднования Дня независимости США на пляжах и в развлекательных кварталах местных городов.(ТАСС)