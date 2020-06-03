Число умерших от коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи

Число жертв коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи, количество госпитализированных продолжает снижаться/
Как передает РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.
«С начала эпидемии во Франции скончались 28 940 человек, из них 18 590 человек умерли в больницах, 10 350 человек — в социальных и медико-социальных учреждениях», — говорится в коммюнике.
В больницах остаются 14 028 человек (неделю назад число госпитализированных составляло 16 264 человека). За последние 24 часа в больницы поступили 229 человек.
Количество пациентов в реанимации также продолжает снижаться и, по данным на вторник, составляет 1253 человека (неделю назад — 1555). 33 человека поступили в реанимацию за последние сутки. Общее число пациентов в реанимации за 24 часа снизилось на 49.
За все время эпидемии были госпитализированы 101,9 тысячи человек, из них почти 18 тысяч находились в реанимации. Более 68,8 тысячи были выписаны и вернулись домой, отмечает министерство.