Всего на второй неделе работы в должности генерального директора Apple Джон Тернус объявил о самом радикальном изменении внешнего вида айфона за почти 20-летнюю историю его существования.

В среду Тернус, сменивший во главе Apple Тима Кука, появился на традиционной презентации новых продуктов компании перед гигантским изображением первого в истории складного айфона.

Напоминающее книгу устройство под названием Duo — это еще и самый большой айфон в истории. А при том, что в США этот телефон будет стоит от 1999 до 3199 долларов, он еще и самый дорогой.

Тернус заявил, что дизайн Duo «навеян айпадом», однако назвал его особенности как телефона-раскладушки «пластичными и совершенно интуитивными».

Специалисты Apple работали над складным айфоном несколько предыдущих лет.

В разложенном виде Duo похож на небольшой айпад. Если его сложить, то он выглядит как широкий айфон.

Во время презентации Тернус сказал, что Apple пыталась избежать повторения дизайна других телефонов-раскладушек, которые уже есть на рынке. По его словам, продукция конкурентов «похожа на два сложенных вместе телефона, в результате чего более широкий экран ощущается как намного меньший».

Duo, продолжил Тернус, это «результат целой серии выдающихся инноваций, которые, как мы надеемся, переопределят опыт использования складного телефона».

Примечательно, что Тернус имел непосредственное отношение к разработке нового устройства, поскольку много лет возглавлял подразделение Apple по разработке аппаратного обеспечения.

По мнению Бена Вуда из компании CCS Insight, Тернуса, вероятно, специально назначили на должность генерального директора «в момент, когда был запланирован один из наиболее значительных запусков нового айфона за многие годы». «В Apple ничего не происходит случайно», — добавляет Вуд.

Эксперт компании Creative Strategies Каролина Миланези, которая присутствовала на презентации, считает, что Тернус был в самом центре происходящего, и «это практически создавало ощущение, что он тоже был одним из продуктов».