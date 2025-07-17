Различные инсайдеры и аналитики поделились новой информацией о складном iPhone от Apple, релиз которого ожидается следующей осенью. Стало известно о спецификациях устройства , его позиционировании на рынке и поставках, пишет 9to5Mac.

Так, по прогнозам аналитиков инвестиционного банка UBS, стоимость такого iPhone будет варьироваться в диапазоне от $1800 до $2000. Таким образом, это будет самый дорогой Айфон в истории. При этом это дешевле, чем ожидаемые ранее стартовые $2100-$2300, и сопоставимо с главным конкурентом – Samsung Galaxy Z Fold 7, который в США стоит от $2000.

В свою очередь инсайдер Instant Digital утверждает, что толщина складного iPhone в разложенном виде составит всего 4,8 мм. Это будет самый тонкий iPhone и одно из самых тонких устройств Apple за все время. Для сравнения, толщина рекордно тонкого Samsung Z Fold 7 в разложенном состоянии составляет 4,2 мм.

Старт массового производства начнется во второй половине 2026 года, а его презентация и поступление в продажу – осенью того же года. Apple собирается позиционировать складное устройство как часть своей линейки iPhone 18.

Ранее Марк Гурман сообщал, что у iPhone Fold будут две ключевые фишки. Первая – практически незаметная складка в разложенном состоянии. Вторая – гораздо более качественный шарнир, чем у всех конкурентов. Скорее всего, его изготовят из титана и нержавеющей стали.