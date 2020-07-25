Число смертей от коронавируса в Армении достигло 700

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 36 996.

Как передает Sputnik, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 700 человек (плюс 8 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 220 (плюс 2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 26 243. На лечении находятся 9 833 человека. Общее количество проведенных тестов – 155 664.