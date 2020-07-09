Число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 3 млн

Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло в среду 3 009 611. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей, передает ТАСС.

Согласно данным, размещенным на сайте исследовательской организации, с начала пандемии в США умерли 131 594 пациента с коронавирусом, вылечились 936 476.

Самое большое число заразившихся зафиксировано в штате Нью-Йорк (398 237), затем следуют Калифорния (284 139), Флорида (223 783) и Техас (216 026).

| 2020-07-09T00:34:51+04:00 9 июля 2020, 05:13|12345 (Пока оценок нет)
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