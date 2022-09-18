Число жителей Кыргызстана, погибших в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 37.

Как передает «Известия», об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщили в МЧС республики.

«В ходе вооруженного конфликта на киргизско-таджикской государственной границе погибли 37 граждан республики, 129 пострадали», — говорится в сообщении.

До этого киргизская сторона сообщила о 103 пострадавших и 24 погибших.

17 сентября Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в обстреле приграничной зоны и нарушении соглашения о прекращении огня.