Число активных больных коронавирусом в Азербайджане составляет 5 142 человек

В Азербайджане выявлено еще 326 случаев заражения коронавирусом, 551 человек вылечился, 7 человек скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. 7 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 229 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 221 116 человек вылечились, 3 100 скончались, число активных больных – 5 142. До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 372 616 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 7807 тестов.