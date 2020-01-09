Чипирование сельхозживотных: все «за» и «против»

На днях глава Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли заявил о том, что возглавляемое им ведомство совместно с Министерством сельского хозяйства приступит к идентификации животных в стране: «Сначала новшество применят в качестве пилотного проекта на Абшероне, а затем по всей республике».

Как сообщил # пресс- секретарь Агентства продовольственной безопасности Мансур Пириев, речь идет об электронной идентификации- чипировании сельскохозяйственных животных.

Отметим, что в результате чипирования, информация о каждом животном попадает в единую базу, ему присваивается код – уникальный идентификационный номер (УИН). Владельцу животного выдается соответствующий паспорт со штрих-кодом. Чипирование проводится с целью предотвращения «распространения заразных болезней животных», прекращения «выпуска в обращение продукции животного происхождения, не соответствующей установленным требованиям». В чипе содержится информация о болезнях животного, о сделанных прививках. В чипе также записана информация о владельце животного.

По мнению фермера из Масаллинского района Гадира Гадирова, внедрение данной системы в Азербайджане пока является невозможным. «Потому, что в Азербайджане нет специалистов – ветеринаров, которые могут с помощью чипов получить информацию о животных. Да это и не нужно. Мы фермеры сами прекрасно знаем, какое животное больное, а какое здоровое», — сказал # фермер.

В отличие от Гадира Гадирова, глава расположенного на территории Сальянского района фермерского хозяйства «Гюнель» Атиф Мехтиев поддержал идею чипирования. «Большая часть наших доходов идет на покупку лекарств для животных. Ведь болезни среди скота сегодня очень широко распространены. А при употреблении мяса этих животных могут заболеть и люди», — заявил # Атиф Мехтиев.

Фермер посетовал на то, что в Азербайджане ветеринары, даже при своевременном обнаружении заболевания у животного, не всегда могут его вылечить.

«У нас на проведение обычной вакцинации уходит шести месяцев», — сообщил фермер #.

«Азербайджан до сегодняшнего дня не может экспортировать произведенное в стране мясо и мясные продукты в другие страны, за исключением государств СНГ. Это связано с тем, что страна до сих пор не может получить специальный код Всемирной организации по охране здоровья животных. Одной из причин этого является отсутствие идентификации – электронного чипирования животных. Другой причиной является широкое распространение различных болезней среди животных, с которыми местные ветеринары не могут справиться. Местные власти всячески пытаются скрыть от общественности информацию о болезнях, распространенных среди животных. Дело дошло до того, что местные жители даже предпочитают покупать мясо, произведенное за рубежом», — сказал # Вахид Магеррамов.