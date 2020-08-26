Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей

Чешский президент Милош Земан сломал руку из-за того, что неудачно встал с кресла после просмотра новостей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.

«Господин президент вечером смотрел новости по телевизору, а по окончании, при попытке встать, не воспользовался своей тростью или помощью охраны, споткнулся и сломал правую руку», — сообщил Овчачек.

Земан помещен в Центральный военный госпиталь, где в последние годы следят за здоровьем президента, в 23.00 (00.00 мск) началась операция. Более детально о характере полученной травмы и лечении пресс-секретарь не сообщил, добавив лишь, что опасности для жизни Земана нет.