Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что возможность мирного разрешения ситуации на востоке Украины снижается.

«Мы все хотим мира, но вероятность его (сохранения из-за обостряющейся ситуации вокруг Украины) снижается», — сказал он в воскресенье, выступая по Чешскому телевидению, передает ТАСС.

Фиала утверждает, что Россия «не заинтересована в мирном разрешении» конфликта с Украиной. Дипломатические усилия по достижению урегулирования путем переговоров, по его словам, прилагают лишь страны Запада.

«Российские войска находятся в такой стадии готовности, что вторжение в Украину может начаться в любой момент», — сказал премьер.

Фиала также заявил, что санкции против РФ, которые государства Запада планируют ввести в случае военного конфликта с Украиной, должны быть максимально жесткими.