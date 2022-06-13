Черногория официально поддержала шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщается на радио и телевидении республики.

В публикации отмечается, что премьер-министр Черногории Дритан Абазович принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Киев. Накануне Абазович заявил, что не входящая в ЕС Черногория готова предоставить Украине необходимую экспертную и политическую помощь для вступления в Евросоюз.

3 июня Евросоюз утвердил санкционный список по шестому пакету санкций против России. Было принято решение ввести эмбарго в отношении российской нефти, ряд российских банков будут отключены от международной платежной системы SWIFT.

Кроме того, в санкционный список попали CEO и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка и их дети — Елизавета и Николай, а также Алина Кабаева. В общей сложности в санкционный список попали 18 юридических лиц и 65 физических.