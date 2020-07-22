Чем чревата для Египта война с Турцией?

Вчера парламент Египта одобрил возможную отправку военных в Ливию. По информации Al Jazeera, такое решение принято для защиты национальной безопасности Египта «от иностранных террористов и вооруженных группировок».

Парламент Египта разрешил президенту ввести войска на территорию соседней Ливии. «Мы на пороге войны между Египтом и Турцией. Линия Сирт-Джуфра — красная черта. Если ливийские власти обратятся к нам и попросят поддержку, мы покажем миру, что Ливия и Египет – одна страна, один народ», — говорит президент Египта Абдел Фаттах ас-Сиси.

Anadolu в свою очередь сообщает, что в ходе закрытого заседания под председательством спикера парламента Али Абдель Аала законодательный орган уполномочил президента «принять все необходимые меры для защиты национальной безопасности страны».

Решение было принято через неделю после того, как поддерживаемая Халифой Хафтаром Палата представителей в Тобруке призвала Египет к военному вторжению в Ливию под предлогом «защиты национальной безопасности» обеих стран.

Со своей стороны президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган на данное решение египетского парламента заявил: «Турция внимательно следит за последними событиями в Ливии. Мы не позволим ни одной стороне реализовать своё участие там».

Экономическое положение Египта крайне сложное. Если сюда добавить и последствия, вызванные пандемией коронавируса, то можно сказать, что правительство Египта вновь находится в преддверии антиправительственных протестов, которые неизвестно чем могут обернуться для ас-Сиси.

Как сообщает ресурс «Аль-Халидж Аль-Джадид» со ссылкой на источник в посольстве Саудовской Аравии в Каире, грядущая военная кампания Египта в Ливии финансируется со стороны монархий Персидского залива. Цена вопроса составила один миллиард долларов от Саудовской Аравии, один миллиард долларов от ОАЭ и 350 миллионов долларов от Бахрейна. Таким образом, операция «Спасение маршала Хафтара» оценена в 2,35 миллиарда долларов. Франция тоже, как свидетельствуют саудиты, решила помочь и выделить 30 многоцелевых истребителей типа Rafale, дабы не дать ПНС и Турции пересечь так называемую «красную линию».

Данные инвестиции стран залива на военную интервенцию Египта сделаны не только по политическим убеждениям. Тут, как и во всех других конфликтах мира, есть и огромная экономическая составляющая. Сирт — ключевой город побережья, контролирующий значительную часть нефтяного экспорта на востоке страны. В непосредственной близости от него отгрузочные терминалы и нефтехранилища.

По сути, тот, кто контролирует Сирт, тот контролирует две трети поставок ливийской нефти. Если же туркам вместе с ливийским правительством удастся взять под контроль данные территории, то исход войны можно будет считать предрешенным. Сам же Хафтар таким образом превращается из маршала в обычного средневекового караванного разбойника.

Возвращаясь же к Египту и его противостоянию с Турцией, для начала скажем – это самая милитаризированная страна арабского мира. Ее армия хорошо оснащена и в сравнении с другими арабскими государствами весьма неплохо подготовлена, собственно, иначе и не могло и быть, так как все последние десятилетия у власти в Каире находились одни только генералы, за исключением Мурси, которого свергли после года нахождения у власти.

Но, несмотря на всю милитаризированность Египта, он является «бумажным львом» арабского мира. Для начала нужно сказать, что Египет – это «экономический карлик», который поддерживает свою армейскую мускулатуру не за счет собственной экономики, а за счет внешних спонсоров, а они могут на определенном этапе и перестать финансировать.

С другой стороны, сам Египет обременен «Братьями-мусульманами», чья популярность в стране составляет более 70%. Кстати, с точки зрения современного политического ислама идеология партии Эрдогана максимально близка к взглядам «братьев» на Ближнем Востоке, поэтому популярность Эрдогана в этой стране намного выше, чем собственного руководства.

При этом нужно добавить, что уже несколько лет на Синайском полуострове идет ожесточенная война между египетским правительством и разными группировками «Братьев-мусульман». Кстати, для того, чтобы оправдать преступления против своего населения на Синае, правительство Ас-Сиси называет последних «игиловцами». Причем нужно добавить, что Египет закрывает глаза также и на бомбежку собственного народа со стороны израильских ВВС, которые периодически нарушают воздушное пространство Египта и бомбят там «братьев».

По всему видно, что столкновение Турции и Египта неизбежно и приближается оно с каждым днем. Не исключено также, что Анкара сознательно идет на обострение, чтобы дестабилизировать в этой стране политическую ситуацию и вновь привести там к власти «Братьев- мусульман», которых так сильно боятся в Эр-Рияде, Абу-Даби и Тель-Авиве. И последние ни за что не будут сдавать свои позиции в этой ключевой стране арабского мира, а потому война Турции и Египта в итоге перерастет в гражданскую войну в самом Египте и может завершиться разделом страны.