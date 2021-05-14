Чекистократия или о чем пишут российские политологи

Пожалуй, страх не самый верный спутник, не самый надежный ресурс в арсенале авторитарного политика – в один день он оставляет политика, полностью обезоружив его. В этом отношении российская политика также не является исключением, чувствуется, что страх постепенно уходит, тает лед российской политической платформы, политологи и аналитики уже пишут (причем не так уж редко!) о чекистах в системе правления политической власти, о чекистократии, которая установилась в современной России.

Причиной тому является такой факт, что представители действительной оппозиции России, т.е. сторонники А.Навального вынуждены уйти в подполье и продолжать свою политическую деятельность нелегальными средствами. Таким образом, авторитарная российская власть превращает культурных и мирных политических активистов в настоящих революционеров.

Тут нам вспоминается одна очень интересная деталь. Несколько лет тому назад на одном семинаре мы в узком кругу обсуждали эволюцию политической власти и системы в некоторых постсоветских государствах. Речь шла в основном о молодежи и о включении ее в политическую борьбу в собственных странах. Еще тогда мы заметили, что в некоторых постсоветских странах нет цивильных условий для политической борьбы, в этих странах можно стать лишь революционером. Но тут же возникает резонный вопрос: а стоит ли? Ведь, драматичность ситуации заключается в том, что герои не нужны даже обществам и народам этих стран!

Конечно, борьба с авторитарной властью считается делом совести каждого гражданина. Но для этого есть политическая философия Махатмы Ганди. Тут можно вспомнить мысли и великого Солженицына: не включайтесь в машину лжи, не тиражируйте, не распространяйте ложь – пожалуй, это можно считать достаточным критерием морального политического выбора каждого гражданина!

Россия особая, в каком-то смысле, иррациональная страна. В последнее время в этой стране бурно обсуждается один весьма деликатный политический вопрос: речь идет о возвращении памятника Феликса Дзержинского, т.е. «железного Феликса», на прежнее место.

Кем же был Дзержинский? Министром массового террора, тотального политического преследования, т.е. красного террора в России. По идее в России должны были дать политическую оценку к деятельности коммунистических вожаков. Но этого не сделали, потому что в России никогда не было борьбы за демократию и права человека. Поэтому в некоторых постсоветских странах, в первую очередь в самой России, процессы носили половинчатый характер. Нет, мы не утверждаем, что в этой стране должны были принять «Акт о декоммунизации», нет, условия для этого еще не созрели. Неслучайно, что вовремя первой перестройки всего лишь произошел демонтаж коммунистической империи, но ее идеологический базис, ее идейный фундамент остался нетронутым…

Путь к истинной демократии труден и долог. Мы не сомневаемся, что демократия найдет дорогу и в российскую политическую действительность. Потому что ни одна идея не в состоянии остановить свободу – она всегда сметала весь политический мусор на своем пути, так произойдет и на этот раз. Может стратегия нынешней политической власти России отличается от большевистской, но тактика та же – чекистская. «Революция должна суметь защищаться» — так часто говорил Ленин, который до сих пор пребывает в своем Мавзолее, и нынешние власти России не знают, что же делать с останками большевистского фараона? Это также является свидетельством того, что Путин и его команда в идеологическом плане еще не определились и продолжают скрещивать ужа с ежом. Но у истории есть своя логика развития: сесть на политический шпагат, пытаться синтезировать противоположные ценности ни к чему хорошему не приведет…