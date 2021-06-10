Президент Чехии Милош Земан на встрече с бывшим кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской предложил ей открыть в Праге офис белорусской оппозиции. Об этом пишет ТАСС.

«Это была дружеская встреча. Я ей предложил, чтобы белорусская оппозиция открыла офис в Праге. Это, наверное, было бы хорошо», — сказал Земан.

Тихановская находится в Чехии с визитом, который продлится с 6 по 10 июня.

Ранее спикер верхней палаты Милош Выстрчил заявил, что в Сенате парламента Чехии Тихановскую принимают в качестве лидера государства.