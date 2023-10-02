Разговоры о том, что Путин якобы вынудил Пашиняна уступить Карабах Азербайджану во время подписания соглашения о прекращении войны в ноябре 2020 года, являются ложными.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В этом соглашении говорится, что Карабах является зоной ответственности миротворческого контингента, и там было общее понимание того, что диалог по окончательному статусу Карабаха будет продолжен. Позже Пашинян на очередном европейском саммите в Праге подписал документ о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в границах 1991 года, тем самым вопрос был закрыт. В этом документе не упоминалось, что Армения обеспокоена судьбой армян, проживающих в Карабахе. Но наши миротворцы делают все возможное в этой обстановке», — подчеркнул глава МИД России.