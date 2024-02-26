Премьер-министры Чехии и Польши Петр Фиала и Дональд Туск проведут во вторник переговоры, одной из тем которых будет Украина. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

По его данным, Фиала и Туск обсудят также перспективы развития двустороннего сотрудничества, расширение Евросоюза и вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Ожидается, что они обратят особое внимание на взаимодействие Варшавы и Праги в сфере энергетики.

Переговоры состоятся перед заседанием глав правительств стран Вишеградской группы, в которую, кроме Чехии и Польши, входят Венгрия и Словакия.