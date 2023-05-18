Правительство Чехии на фоне войны в Украине отменило указы времен СССР, предоставлявшие российскому посольству право на бесплатное пользование землей в Праге и других городах республики. Об этом в среду, 17 мая, сообщил министр по делам Европы Мартин Дворжак.

«Мы отменили решения правительства, принятые под прицелом русских танков после оккупации нашей страны, которые и по сей день позволяли России безвозмездно пользоваться большими участками земли на нашей территории. Несанкционированные доходы от использования этих участков не должны поддерживать текущую оккупацию Украины», — написал Дворжак в Twitter.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, в свою очередь, указал, что «бесплатное использование земли Россией должно быть заменено использованием на основе договоров аренды, чтобы избежать неоправданного обогащения».

Как сообщило Чешское информационное агентство (ČTK), речь идет о 59 земельных участках, которые не используются посольством РФ «в дипломатических целях». Они расположены в Праге, Карловых Варах, Брно и в других частях страны. Часть объектов, по данным чешского МИДа, используется в коммерческих целях. (DW)