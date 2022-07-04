В Вене состоялись три встречи спецпредставителей Турции и Армении. Почему бы нам не провести дальнейшие обсуждения в Турции или Армении?
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр отметил, что отныне спецпредставители двух стран по вопросам нормализации отношений могут проводить переговоры без каких-либо посредников.
Он также подчеркнул, что Турция консультируется с Азербайджаном на каждом этапе и поддерживает нормализацию азербайджано-армянских отношений.
«Турция заинтересована в стабильности в регионе. Мы должны работать сообща для стабильности на Южном Кавказе», — сказал Чавушоглу.