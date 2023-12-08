Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал поставку Францией оружия Армении.

Глава турецкого государства, возвращаясь из Греции, в интервью журналистам заявил, что Франция этими шагами не делает добра Армении, а только вредит ей:

«Раньше Франция сильно поддерживала Армению. Какой результат они получили? Никакого. Франция является членом Минской группы. Работу выполнила, результатов не получила, теперь провоцирует Армению. Что с того, что вы отправляете бронированную технику? Никакой выгоды из этого не извлечете».